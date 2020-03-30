Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка

К школьной образовательной платформе Сбербанка подключились школьники Республики Татарстан. Технологическое решение банка будет доступно ученикам 127 школ региона.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Образование наших детей является основной успешного будущего. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности и Сбербанк вместе с главами семи регионов страны подключает более 500 тыс. школьников к цифровой платформе, которая уверен повысит качество образование и что не менее важно усилит их интерес к обучению».

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, сказал: «Сейчас крайне важно не просто обеспечить технические возможности для удаленной коммуникации учителя и ученика, важно наполнить эти онлайн-уроки хорошим содержанием. Чтобы наши дети не потеряли в образовании. Вынужденные продленные каникулы мы должны рассматривать не только, как вызов, сколько как шанс использовать современные платформы в том числе для самообразования. Призываю и учителей, и школьников со всей ответственностью подойти к этому процессу».

Сбербанк предоставил более чем 1 тыс. школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Пилотная образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на школьной цифровой платформе (входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее») поддержана Министерством просвещения России и губернаторами семи субъектов России. Проект охватит 500 тыс. школьников.

Обучение в дистанционном формате доступно для учеников 5-8 классов Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, а также Республики Татарстан. На платформе школьники смогут изучать все предметы, как минимум, до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

Помимо необходимого сегодня дистанционного формата, платформа даст образовательным организациям регионов целый ряд преимуществ. В частности, учителя смогут быстрее готовить и проверять задания, оперативно давать обратную связь ученикам по изучаемому материалу, автоматически формировать внутреннюю отчетность по образовательному процессу, общаться с детьми и родителями онлайн.

На платформе представлены самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе группа компаний «Просвещение» предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень.

Задания на платформе представлены в разных форматах – в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов. В платформе заложены инструменты для развития у школьников навыков XXI века – умение ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.