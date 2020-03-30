«Тинькофф» запустил сервис для регистрации и обслуживания самозанятых

«Тинькофф» запустил сервис, с помощью которого клиенты банка могут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятых и легко управлять своими профессиональными доходами.

В первой версии сервиса «Тинькофф» для самозанятых можно: встать на учет в налоговой или сняться с него в несколько кликов; сообщать в налоговую о своих доходах для расчета налога; оформлять чеки на заработанные суммы; отзывать чеки в случае возврата средств; получать сообщения из ФНС; передать «Тинькофф» права (или отозвать их) для выполнения действий в налоговой от имени самозанятого.

Сервис для самозанятых позволяет в несколько кликов пройти регистрацию в налоговой — для этого не нужно вводить паспортные данные, загружать фотографию или оформлять заявление, так как все происходит автоматически. Сервис уведомит клиента о положительном решении налоговой, когда оно будет принято.

Через сервис «Тинькофф» также можно сообщать в налоговую о доходах самозанятого. Все поступления на лицевой счет клиента в «Тинькофф» фиксируются в личном кабинете — пользователь может самостоятельно выбрать, какие доходы нужно отнести к профессиональной деятельности самозанятого, и заявить их в качестве налогооблагаемых. По итогам каждого месяца налоговая сформирует квитанцию с суммой налога на доход, получить и оплатить которую можно будет в личном кабинете самозанятого на nalog.ru.

В личном кабинете самозанятого «Тинькофф» будут отображаться оповещения важных событиях от ФНС, адресованные самозанятым. Клиенты смогут прямо из личного кабинета отправлять информацию о прочтении оповещений в ФНС.

В следующих версиях возможности сервиса расширятся — самозанятые смогут получать рассчитанную сумму налога в личном кабинете и оплачивать его со счета «Тинькофф», а также выставлять чеки при наличных расчетах со своими клиентами. Версия личного кабинета для самозанятых появится также в мобильном приложении «Тинькофф».

Сервис самозанятого доступен в личном кабинете клиента «Тинькофф» на сайте банка в разделе «Профиль клиента» (в правом верхне углу) -> выбрать «Управление профилем» -> «Самозанятость».

Cервис для самозанятых доступен владельцам любых карт «Тинькофф» для физических лиц. Если самозанятый не является клиентом банка, он может оформить любую карту онлайн и перенести в «Тинькофф» управление профессиональными доходами. Открыв дебетовую карту Tinkoff Black, самозанятый сможет получать 5% годовых на остаток по счету, а также кэшбэк на все покупки. По отдельным категориям трат кэшбэк может достигать 15%, а по предложениям партнеров — 30%.