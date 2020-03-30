«Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery

Huawei объявил, что официальные мобильные приложения социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» теперь доступны для пользователей в магазине приложений Appgallery. Их можно установить на все существующие на рынке смартфоны брендов Huawei и Honor. Платформа Appgallery развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрированных локальных приложений в магазине приложений увеличилось в восемь раз.

«Вконтакте» и «Одноклассники» – платформы компании Mail.ru Group, являются одними из самых популярных социальных сетей в России. Среднесуточная аудитория «Вконтакте» составляет более 80 млн человек, а количество зарегистрированных пользователей превышает 460 млн. Согласно информации аналитической платформы Similarweb в феврале 2020 г. сайт «Вконтакте» занимал второе место по популярности в России и 13 место в мире, а социальная сеть «Одноклассники» – шестое место в России и 23 место в мире. Интеграция приложений в Appgallery является важным шагом на пути к построению устойчивой платформы для комфортной повседневной жизни каждого пользователя смартфонов Huawei.

На сегодняшний день Appgallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 600 млн пользователей по всему миру. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. Appgallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.