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«1С» представила антикризисный пакет «1С-Просто» для розницы

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«1С» предлагает до 1 июня 2020 года бесплатно воспользоваться пакетом решений «1С-Просто», которые позволят в самые короткие сроки запустить интернет-магазин, организовать курьерскую доставку, дополнительные рабочие места кассиров и товарный учёт в торговых точках. Простота настройки и использования входящих в пакет решений позволяют при необходимости запустить, настроить и начать их использование самостоятельно, без посторонней помощи.

Пакет антикризисных решений для малого розничного бизнеса «1С-Просто» включает.

Бесплатно: интернет-сервис «1С:Касса» - простое решение для организации товарного учёта в магазине или небольшой торговой сети, с возможностью подключения необходимого числа рабочих мест кассира на любых совместимых онлайн-кассах. Также «1С:Касса» позволяет удалённо печатать чеки от курьеров и из интернет-магазинов, что позволяет быстро запустить онлайн-торговлю и доставку без дополнительных затрат. Антикризисный бесплатный тариф активируется непосредственно на странице настроек программы путём ввода промокода PROSTOKASSA010620 и предоставляет пользователю до 01 июня 2020 года расширенный функционал интернет-сервиса с возможностью бесплатного использования до четырёх касс.

Бесплатно: мобильное приложение для курьеров «1С:Мобильная касса» - рабочее место кассира или курьера, которое устанавливается на Аndroid смартфоны или планшеты и позволяет реализовывать товары с печатью чека на подключенном мобильном кассовом аппарате или удалённо, прямо на кассе в вашем магазине. Также поддерживается импорт заказов из «1С:Касса» и других приложений «1С». В рамках антикризисной акции приложение из Google Play работает в расширенном режиме бесплатно до 01 июня 2020 года.

Бесплатно: интернет-магазин 1С-UMI позволяет на основании десятков удобных шаблонов в самые короткие сроки создать и запустить свой интернет-магазин. В несколько кликов настраивается обмен данными с «1С:Касса». Заказы покупателей появятся в «1С:Касса» и оттуда будут разосланы курьерам в приложение «1С:Мобильная касса». В рамках антикризисного пакета можно использовать интернет-магазин UMI бесплатно до 01 июня 2020 года. Для этого необходимо создать интернет-магазин, а затем в чате на странице umi.ru сообщить промокод: FREEUMI010620.

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