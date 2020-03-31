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ГК «Хост» предоставляет регионам бесплатный доступ к «Медведь.Телемед»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Хост», разработчик информационных систем для здравоохранения и телемедицинского сервиса «Медведь.Телемед» (Telemed.chat), вносит вклад в борьбу с пандемией коронавируса и готова предоставить регионам возможность бесплатно использовать телемедицинский сервис «Медведь.Телемед». Данная платформа поможет удаленно контролировать состояние пациентов с подтвержденным или предполагаемым диагнозом коронавирус (COVID-19), а также проводить медицинские консультации со всеми категориями пациентов.

Использование сервиса позволит минимизировать личные контакты, в режиме он-лайн контролировать состояние пациентов. Также, даст возможность категории граждан, которая находятся в зоне риска оставаться под наблюдением врача, не нарушая режим самоизоляции.

В течение месяца регионы могут подключить к сервису бесплатно до 5 медицинских организаций и до 50 врачей. Этого достаточно, чтобы контролировать первую волну заболевших. Сервис обеспечивает удаленное взаимодействие пациентов и врачей, дает возможность вести дневник наблюдения пациента.

В дальнейшем регионы могут продолжить использовать сервис в соответствии со стандартными условиями. Платформа дает возможность развернуть ее в своем защищенном контуре и интегрировать с информационными системами здравоохранения.

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