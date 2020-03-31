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«Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

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Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе "Спарк-Интерфакс". Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», – сказал заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта «Спарк» Роман Лаба.

«Команда "Спарк" предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7», – отметил Лаба.

Свободный доступ к «Спарк» предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте системы.

Функциональность «Спарк» также доступна и в мобильном приложении. Вы сможете проверить статус и реквизиты компании или ИП, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «Спарк-Риски» и «Спарк-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

Система «Спарк-Интерфакс» используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему «Спарк» для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 г. «Спарк», с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.



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