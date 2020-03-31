Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях

Mail.ru Group сообщила, что с уходом многих россиян на удаленную работу, карантин и в самоизоляцию выросла потребность в онлайн-общении: пользователи стали гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению.

Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по сравнению с прошлой неделей, а количество отправленных сообщений — на 15%. Соцсеть поддерживает защищенные сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки в приложениях на Android, iOS и в десктопном мессенджере. В конце прошлого года «Вконтакте» также запустила групповые чаты в сообществах. Администраторы имеют возможность создавать до 20 чатов, к каждому из которых могут присоединиться до 2 тыс. человек.

Число групповых звонков в сутки увеличилось на 70% по сравнению с показателями двухнедельной давности. Групповые звонки, в которых участвует более пяти человек, стали за это время совершать в четыре раза чаще. ОК — единственная социальная сеть, в которой могут одновременно общаться до 100 человек. Во время звонка можно делиться изображением со своего экрана со всеми участниками дискуссии, обмениваться файлами и использовать эффекты дополненной реальности.

Рост звонков за сутки в ICQ по сравнению с прошлой неделей составил 33%. ICQ поддерживает создание групповых чатов до 27 тыс. участников, а в ближайшее время максимальное число участников в чатах увеличат до 30 тыс. человек.

Корпоративный мессенджер Myteam поддерживает групповые аудио- и видеозвонки до пяти человек. Пользователи Myteam стали звонить на 47% чаще, чем неделей ранее. С 19 марта компании получили бесплатный доступ к Myteam. С его помощью бизнес может быстро организовать дистанционную работу сотрудников: общение, звонки, защищенный обмен файлами с любых устройств. Бесплатный доступ к расширенному пакету Myteam будет действовать до 14 июня 2020 г., при необходимости этот срок будет продлен.

«Тамтам» запустил групповые видео и аудиозвонки в мессенджере. Бета-тестирование сервиса началось в мобильных приложениях «Тамтам» в середине марта, чтобы поддержать пользователей, вынужденных оставаться дома. К групповому звонку в «Тамтам» могут присоединиться до 100 человек одновременно. Настроить удаленную работу в «Тамтам» помогут чаты до 20 тыс. участников, каналы, упоминания и хэштеги, а разработчики могут дополнительно упорядочить общение с помощью Bot API и режима ботов-конструкторов.