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Ondoc запустил медицинские опросы пациентов

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Ondoc запустил новый сервис — медицинские опросы пациентов. С помощью него врачи клиник смогут удаленно контролировать самочувствие пациентов, процесс их лечения и отслеживать статистику по симптомам, выздоровлению, реакциям и т.д.

«Это простой способ получить обратную связь и установить контакт. Например, если вашему медицинскому учреждению важно мониторить состояние пациента после лечения, на фоне приема лекарств, беременности или при хроническом заболевании, вы можете автоматизировать этот процесс и с определенной периодичностью получать данные от пациентов, не проводя дополнительных очных консультаций», — сказал Александр Константинов, СЕО Ondoc.

Медицинские опросы в Ondoc можно заранее спланировать, создав шаблоны для частых случаев (например, опрос через месяц после начала трехмесячной химиотерапии).

Можно создавать опросы по любой специализации или заболеванию, использовать множественный выбор, шкалы, текст для ответов, настраивать сценарии и задавать интервалы отправки. Пациент отвечает на вопросы, а в личном кабинете отображается обзор ответов в графическом виде; также можно посмотреть ответы конкретного пациента.

Ondoc — PRM-система (система менеджмента пациентов), интегрированная с клиниками. С 2015 г. предоставляет клиникам и страховым компаниям личный кабинет пациента. Клиники используют Ondoc для того, чтобы сохранить клиентов и предоставлять качественный медицинский сервис. Например, автоматизировать онлайн-запись, передавать данные пациентам в электронную медкарту и принимать платежи. Врач может иметь доступ к электронной медкарте пациента, что позволяет принимать решения о направлениях, лечении и диагнозе. Врач и пациент могут общаться с помощью инструментов телемедицины. Чтобы передавать данные из клиники пациентам, Ondoc интегрируется с медицинскими информационными системами. Компания работает с более, чем со 100 медицинскими компаниями в России и Европе.



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