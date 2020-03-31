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«Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы

«Почта Mail.ru» добавила защиту от фишинговых сообщений о коронавирусе. Сервис адаптировал антиспам-фильтры для борьбы с письмами от интернет-мошенников, рассылающих лжеписьма от ВОЗ и других медицинских организаций, а также повысил вознаграждение более чем в полтора раза за обнаружение уязвимостей в системах безопасности.

На фоне растущего числа заболевших коронавирусом интернет-мошенники начали рассылать сообщения от имени ВОЗ и других международных организаций, якобы для борьбы с распространением вируса и помощи заболевшим. В них перечислены меры, которые людям следует принимать, чтобы не заразиться, а также содержатся ссылки, которые ведут на фишинговые сайты. Там пользователям предлагают поделиться персональными данными или перевести средства на помощь пострадавшим от заболевания. «Почта Mail.ru» адаптировала антиспам-системы под сообщения такого характера. Почтовые инструменты для борьбы со спамом используют методы машинного обучения для оперативного отслеживания лжеписем о коронавирусе.

Все инструменты безопасности «Почты» приведены в режим повышенной готовности. Сервис повысил вознаграждение за обнаружение багов в почтовых системах безопасности. Максимальная награда за одну уязвимость поднята с $20 до $35 тыс.

«Почта Mail.ru» поощряет поиск уязвимостей не только в своих системах, но и в ПО других крупных разработчиков, которое может работать в связке с почтовым сервисом. Так почта помогла крупнейшему игроку рынка веб-серверов Nginx и платформе Openresty устранить критическую уязвимость, из-за которой могли пострадать все компании, пользующиеся продуктами Nginx. За обнаружение уязвимости почтовый сервис выплатил $10 тыс. Таким образом, «Почта Mail.ru» помогает повысить общий уровень безопасности игроков ИТ-рынка в России и за рубежом.

Ранее «Почта Mail.ru» сообщала об обновлении системы проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь «Почта» не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени опасности «Почта» либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.



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