Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Лента» и сервис доставки продуктов iGooods запустили платформу на основе технологии Whitelabel, которая позволяет оформить заказ на сайте ритейлера.

Благодаря концепции Whitelabel любой пользователь сможет заказать товары на сайте lenta.com в разделе «Доставка продуктов», не заходя на сайт iGooods. Сотрудники сервиса будут оказывать услуги по сборке и доставке заказов и обеспечивать техническую поддержку сервиса.

Покупатели смогут получить доступ к каталогу продукции товаров повседневного спроса, который насчитывает около 30 тысяч наименований.

Доставка через сайт торговой сети будет доступна в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе (Ленинградская область). В дальнейшем география и ассортимент онлайн-магазина будут расширяться. Стоимость доставки заказа весом до 30 кг составит от 199 до 299 рублей, в зависимости от региона.

Директор по стратегии и инновациям компании «Лента» Дмитрий Скиба отметил: «Мы уверены, что наше партнёрство позволит «Ленте» усилить свои позиции на рынке и предложить нашим клиентам удобные, выгодные способы покупки при стабильном качественном сервисе по сборке и доставке».

Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods, сказал: «Ритейлер «Лента» стал одним из первых партнеров iGooods, откуда сервис начал осуществлять доставку продуктов. За время нашего сотрудничества только из этой сети мы привезли более полумиллиона заказов. На протяжении полугода мы проводили техническую интеграцию и создавали новую платформу. Модель whitelabel позволит увеличить продажи розничной сети, а мы сможем расширить аудиторию клиентов».

Другие материалы рубрики

Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Amazon уволила рабочего лидера, потребовавшего обезопасить сотрудников от коронавируса

«Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей

Google радикально изменит интерфейс Chrome

Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках