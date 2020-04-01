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SAS предоставила бесплатный доступ к онлайн-обучению

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SAS до конца апреля 2020 г. сделала бесплатным доступ к учебным ресурсам SAS Learning Subscription, SAS Academy for Data Science и SAS Customer Intelligence 360 Learning Subscription, а также к части образовательных вебинаров с экспертами российского и европейских офисов SAS. Все актуальные обучающие программы и вебинары собраны на микросайте Learn SAS Online.

Доступ открывается на 30 дней с момента активации подписки, подписаться можно до конца апреля. При этом каждый пользователь может пройти неограниченное число электронных курсов. Регистрация на вебинар с преподавателем-экспертом требует подтверждения со стороны представителей учебного центра, так как количество слушателей на каждом вебинаре ограничено.

Предлагаемые бесплатно курсы рассчитаны на разные уровни подготовки – от азов для новичков до продвинутых курсов для профессионалов – и охватывают все продукты и решения SAS. Так, например, для опытных профессионалов, которые хотят развиваться в направлении Data Science, открыт доступ к девяти курсам по углубленной аналитике и пяти курсам по искусственному интеллекту и машинному обучению.

«Во всем мире люди переходят на режим самоизоляции, чтобы остановить распространение инфекции. И мы понимаем, что наша задача – щедро делиться знаниями, научить наших слушателей извлекать из данных пользу и тем самым помочь обществу преодолеть последствия пандемии. Ситуация, когда SAS открывает свои базы курсов всем желающим, уникальна, это действительно редкая возможность бесплатно освоить такие ценные и востребованные навыки. Аналитика помогает раскрывать человеческий потенциал. В этом смысле знание современных инструментов – это не просто шанс получить хорошую работу, это еще и шаг в сторону самореализации и возможность сделать мир лучше», – сказала Людмила Локтева, директор учебного центра «SAS Россия».



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