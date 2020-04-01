Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Третьяковка» опубликовала фотоархив выставок в «Яндекс.Коллекциях»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

В «Яндекс.Коллекциях» появился фотоархив выставок Третьяковской галереи. В полном объеме он опубликован впервые. Теперь люди могут заочно побывать в залах Третьяковки, пока она закрыта.

В «Яндекс.Коллекциях» представлены фотографии 47 экспозиций. Это проекты Третьяковской галереи с 2015 года по настоящее время. Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Многие фотографии опубликованы впервые. Например, снимки выставки Валентина Серова можно увидеть только в «Яндекс.Коллекциях».

«Фотоархив Третьяковской галереи на Яндексе — это возможность вспомнить любимые выставки или увидеть их впервые. А также источник вдохновения для дизайнеров, архитекторов и поле исследований для кураторов и искусствоведов. И мы планируем пополнять нашу коллекцию фотографий», — отметил представитель «Третьяковки».

В «Яндекс.Коллекциях» можно найти не только уникальные материалы галерей и музеев, но и сотни тысяч интересных подборок на различные темы, а также опубликовать собственную коллекцию.

Другие материалы рубрики

Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Amazon уволила рабочего лидера, потребовавшего обезопасить сотрудников от коронавируса

«Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей

Google радикально изменит интерфейс Chrome

Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках