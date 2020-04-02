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GPMD предложил брендам присоединиться к флешмобу #оставайсядома

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) присоединился к международному флешмобу #stayathome, направленному на борьбу с распространением коронавируса. Селлер предложил клиентам бесплатное производство видеоформатаframe-roll при выполнении обязательного условия: наличия хэштег-призыва #оставайсядома.

С 30 марта селлер и его технологический партнер – агентство интерактивных решений для брендов Brainrus бесплатно адаптируют рекламные ролики под формат frame-roll с помощью интерактивной механики. Главным условием акции является использование кликабельного хештега #оставайсядома при каждом показе ролика.

Формат Frame-roll представляет собой интерактивную рамку для ролика, которая позволяет с первой секунды просмотра представить бренд и расположить в окне плеера призыв к действию (call to action, CTA). Возможно размещение и других функциональных элементов – кнопки перехода, всплывающих окон и элементов скачивания.

Предложение по бесплатной адаптации роликов под frame-roll включает разработку дизайна рекламного формата, его сборку и тестирование. Также рекламодателям и медиаагентствам предоставляется скидка на платеж за использование технологии. В рамках акции формат frame-roll изготавливается в ускоренном режиме: в течение двух дней с момента поступления заявки. Предложение будет действовать на протяжении всего периода изоляции.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов была возможность призвать своих пользователей к сознательности, проявить свою социально ответственную позицию, – сказал руководитель интерактивного направления департамента по развитию бизнеса GPMD Антон Дружков. — Мы надеемся, что наша акция еще раз подчеркнет важность соблюдения правил самоизоляции и при этом поможет рекламодателям оставаться в диалоге с потребителем. Брендам важно сохранять активность даже в кризисные периоды, так как это закладывает хорошую базу для последующего роста».

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