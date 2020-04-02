Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес»

Группа компаний «Литрес» совместно с «Эксмо-АСТ» на время пандемии коронавируса разработали стратегию поддержки читательского спроса и поддержки авторов за счет перехода на другую бизнес-модель. В ближайшее время часть новинок будет выходить в электронном формате на сайте Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» и «Литрес: Слушай!».

В период, когда оффлайновые книжные магазины закрыты, ряд книг будет выходить онлайн, до выхода этих произведений на бумаге, либо только в электронном формате. Это позволит читателям оперативно знакомиться с книжными новинками в тот период, когда чтение вновь стало одним из главных удовольствий в жизни.

Уже 2 апреля на площадках группы компаний «Литрес» – на сайте Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» – выйдут книги известных авторов издательства «Эксмо»: новая книга мастера современной сентиментальной прозы Марии Метлицкой «Осторожно, двери закрываются». В сборник вошли одноименный рассказ и еще две новеллы – «Подарок» и «Письмо». Их герои объединены общим стремлением стать счастливыми, найти компромисс между внутренними потребностями и внешними обстоятельствами; захватывающий авантюрный роман от Татьяны Поляковой, книги которой постоянно занимают топовые позиции рейтингов последних лет, «Четыре всадника раздора». Легендарная таинственная четверка снова в деле, теперь им предстоит разобраться в истории, повторяющей, на первый взгляд, сюжет сказки о Синей Бороде… Но не все так просто!

Новый роман автора мистических триллеров и детективов Татьяны Степановой «Циклоп и нимфа», в котором преступления совершаются с полувековой разницей, и одним из персонажей оказывается потомок Александра Пушкина. Криминальному обозревателю Екатерине Петровской предстоит узнать, что двигало преступниками – корысть, месть или страсть?

Гипнотический интеллектуальный триллер Романа Канушкина «Телефонист» – кинематографичная история, которая позволяет погрузиться в темный мир маньяка, совершающего преступлениях по сюжетам книг известного писателя.

Список премьерных книг будет пополняться каждую неделю. В ближайшее время выйдут книги Анны Тодд «Самые яркие звезды» – чувственная история о любви и заблуждениях, а также история захвата Земли неизвестными сорняками от звезды YouTube Макса Максимова «Светлый человек» и другие.

«Электронная книга — безопасный, быстрый и удобный для читателя формат. Он позволяет читать и слушать книги где и когда угодно, все новинки и бестселлеры находятся на расстоянии одного клика. Литрес всегда обеспечивал своих читателей доступом к самому широкому ассортименту электронных и аудиокниг на рынке с минимальными сроками появления новинок. Сейчас мы будем делать все, чтобы читатели в условиях карантина могли читать как можно больше и получить все новинки, которые они так ждут. Нашу инициативу уже поддержали крупнейшие издательства, и мы приглашаем всех остальных к ней присоединиться. Со своей стороны, мы готовы помочь издательствам с переводом книг в электронные форматы, продвижением произведений среди более чем 20-миллионной аудитории проектов Литрес», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес».

«Текущая повестка дня оказывает влияние на все сферы нашей жизни и издательский бизнес – не исключение. Нам важно, чтобы все намеченные ранее книжные премьеры состоялись – у нас есть обязательства перед авторами и читателями, и мы не собираемся их нарушать. Книги выходят и в традиционном бумажном формате, и в электронном. Благодаря нашим партнерам мы можем презентовать новинки на цифровых площадках – это в текущих условиях безопасно, быстро и удобно. Чтение сегодня – то пространство, где каждый из нас находит источник вдохновения, сил и развития, и мы очень высоко ценим каждого нашего читателя. Читайте книги и оставайтесь дома!», – сказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.