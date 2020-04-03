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Check Point: число «коронавирусных» кибератак выросло до 5 тысяч в день

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Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, сообщила о значительном росте кибератак, связанных с коронавирусом. Также в два раза участились атаки сайтов, выдающих себя за сервисы Netflix.

По данным Threatсloud, ведущей технологии Check Point по анализу угроз, кибератаки в целом несколько снизились после вспышки эпидемии и последующего экономического спада. Однако число атак, связанных с коронавирусом, на этом фоне сильно возросло.

В период с января по март 2020 г. Check Point зафиксировал ежемесячное снижение хакерских атак на организации на 17% по всему миру. Однако с середины февраля произошел значительный рост числа кибератак, связанных с коронавирусом. Так, только за последние две недели их число резко возросло с нескольких сотен до более чем 5 тыс. в день. В среднем ежедневно совершается более 2,6 тыс. атак.

Потенциально вредоносными являются следующие ресурсы: сайты с упоминанием в домене слов «corona» или «covid»; файлы, названия которых включают слово «сorona» или смежные с ним слова; файлы, распространенные по электронной почте с упоминанием коронавируса в теме письма.

84% всех атак были спровоцированы фишинговыми сайтами. Примерно в 2% случаев переход на вредоносный веб-сайт осуществлялся с мобильного устройства.

За последние две недели было зарегистрировано более 30103 новых доменов, связанных с темой коронавируса, из них 0,4% (131) были вредоносными, 9% (2777) ― подозрительными. Таким образом, с января 2020 г. в общей сложности зарегистрировано более 51 тыс. доменов, связанных с коронавирусом.

Пандемия и всеобщий переход на домашний карантин привели к росту числа подписчиков Netflix, что, в свою очередь, вызвало интерес к стриминговой платформе со стороны кибермошенников. За последние две недели наблюдается двукратное увеличение фишинговых атак со стороны сайтов, выдающих себя за оригинальные сайты Netflix. На некоторых из этих веб-сайтов мошенники устанавливают платежные системы, чтобы обманным путем получить деньги и личные данные пользователей.

«Очевидно, что значительный рост числа кибератак связан с активным распространением новостей о коронавирусе во всем мире. В связи с тем, что сейчас большое количество людей вынуждено работать из дома, мошенники сместили свой фокус внимания с крупного бизнеса на частных пользователей. В результате мы наблюдаем учащение вредоносных атак на таких ресурсах, как Zoom или Netflix, –– сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. –– Чтобы не стать очередной жертвой кибермошенников, крайне важно проявлять повышенную осторожность и внимательность. Особенно это касается подозрительных сайтов, ссылок или же файлов, полученных по почтовой рассылке».

Специалисты Check Point советуют придерживаться следующих рекомендаций по безопасному поведению в интернете, чтобы не стать жертвой онлайн-мошенничества: обращайте внимание на орфографические ошибки в названиях сайтов и в почтовых рассылках; будьте осторожны с файлами, полученными по электронной почте от неизвестных отправителей, особенно если при их открытии вас просят осуществить нетипичное действие; убедитесь, что вы заказываете товары из официального магазина. Один из способов это сделать — не переходить по ссылкам с рекламой из электронных писем, а найти нужную компанию в Google или «Яндекс» и перейти по ссылке на странице с результатами поиска; остерегайтесь «специальных предложений». Предложение «эксклюзивного лекарства от коронавируса за 12 тыс. руб.» должно вызывать у вас разумное сомнение; убедитесь, что вы используете разные пароли для каждого приложения и каждой учетной записи; для обеспечения корпоративной безопасности организациям следует предотвращать атаки нулевого дня с помощью сквозной киберархитектуры, блокировать фишинговые сайты и оповещать о повторном использовании паролей в режиме реального времени.

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