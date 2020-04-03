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J’son & Partners Consulting: общая годовая выручка видеосервисов в России превысила 41 миллиард рублей

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2019 г.

В исследовании введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний: онлайн-кинотеатры (16), телеканалы (23), операторы (11), платформы цифровой дистрибуции (2), социальные сети (5), агрегаторы и инфосервисы (11). С особенностями методики расчетов исследования вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2019 г. составила 41,2 млрд руб. без НДС (+65,7%). В 2019 г. она рассчитана с учетом пересечений выручки в результате партнерства различных игроков между собой.

Индустрия легального видео в России увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 г. рост составил 32% по отношению к 2015 г., в 2017 г –. 42%, то в 2018 г. – 56%, в 2019 г. – уже 65,7%. Благодаря этому и стабильности валютного курса Россия нарастила свою долю в общемировом рынке легального видео, которая составила по результатам 2019 г. 0,7%.

В 2019 г. рекламная модель показала рост на 60,1%, а все платные – 73,2% по отношению к 2018 г.

При построении прогноза развития рынка на ближайшую перспективу помимо факторов, появившихся в 2019 г., было учтено влияние событий, произошедших в феврале-марте 2020 г. (пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис). С учетом всех факторов, которые будут влиять на развитие рынка, уже в 2020 г. доля модели AVOD станет менее 50%.

Ключевые тенденции развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу: успех сервисов онлайн-видео как части экосистем больших холдингов; рост аудитории на мобильных устройствах; развитие формата вертикального видео; рост выручки от платных моделей монетизации; рост выручки от формата рекламы out-stream; сотрудничество операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатров, телеканалов, социальных сетей; производство видеосервисами собственного контента; увеличение объема предложения контента в 4К.

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