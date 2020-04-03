Возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически

Минкомсвязи России сообщило, что всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов.

После возвращения на родину перед прохождением пограничного контроля все граждане России заполняют форму на Едином портале госуслуг, в которой указывается, в том числе место работы или учебы, а также адрес, по которому они будут находиться во время карантина. Также заявители подтверждают согласие на получение больничного.

Затем эта информация передается в Фонд социального страхования России, который после ее проверки и подтверждения загружает электронный больничный в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.