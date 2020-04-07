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Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели

Интернет Веб-сервисы Ритейл Дистрибуция

Курьеры «Яндекс.еды» и «Яндекс.лавки» стали в два раза чаще получать электронные чаевые за хороший сервис. Об этом CNews сообщили в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс.такси». Сейчас на чай оставляют вместе с 12% заказов. До ужесточения режима самоизоляции в связи с пандемией этот показатель был на уровне 6-7%.

Жители регионов оставляют на чай в среднем чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга, а жители небольших городов дают чаевые охотнее, чем обитатели миллионников. В числе самых щедрых городов – Кемерово (20% заказов в чаевыми), Барнаул (18,2%) и Калининград (16,7%). Реже всего чаевые доставщикам оставляют в Казани, но и там за две недели доля заказов с чаевыми удвоилась. С начала пандемии вырос и средний размер чаевых – сейчас он составляет 74 руб.

Возможность оставить чаевые курьерам бесконтактным способом есть во всех городах России, где работают «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка». Поблагодарить за хороший сервис и быструю доставку можно любого курьера в желтом, независимо от его гражданства и времени работы в сервисе. Доставщики получат всю сумму чаевых.

На чай можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставлены. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно из нескольких фиксированных сумм – 49, 99 или 199 руб.

«Яндекс.еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С «Яндекс.едой» сотрудничают около 17 тыс. заведений в 34 городах. С осени 2019 г. сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 33 минуты. «Яндекс.еда» появилась в феврале 2018 г. и легла в основу нового фудтех-направления «Яндекс.такси». Позже в это же направление вошли сервис продуктовых наборов с рецептами «Яндекс.шеф» и сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут «Яндекс.лавка».

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