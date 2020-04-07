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Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции

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Сервис телефонии Zadarma представил новый и актуальный сегодня продукт – бесплатные видеоконференции для общения с удаленными сотрудниками, клиентами и родственниками.

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Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции

Среди возможностей видеоконференции:

  • до 50 пользователей одновременно;
  • неограниченное время конференции;
  • шифрование видеопотока;
  • HD-качество;
  • доступ с любого удобного устройства;
  • демонстрация экрана;
  • чат для обмена контентом и сообщениями.

Отличительным и конкурентным преимуществом продукта является простота подключения – конференция Zadarma не требует дополнительных регистраций и программного обеспечений. Клиент заходит в личный кабинет, создает новую комнату и отправляет ссылку на него остальным участникам. Они в свою очередь просто переходят по ссылке, попадают в браузер и начинают моментальное общение.

Если вы хотите подключиться к видеоконференции со своего смартфона или планшета, потребуется установить фирменное приложение Zadarma Conf в Google Play или App Store.

P.S. Также с целью поддержки клиентов в непростой период сервис телефонии предложил 30% скидку на 2 месяца на тарифный пакет Офис. Подробности в блоге компании.



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