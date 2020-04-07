«Тинькофф мобайл» предоставит безлимитный доступ к сервисам удаленной работы за 1 рубль

«Тинькофф мобайл» запустил пакетное предложение «Удаленка» с безлимитным трафиком для приложений удаленной работы — онлайн-сервисов для рабочей коммуникации Zoom, Slack, Microsoft Teams, Skype, а также сервиса для управления проектами Trello.

Подключить «Удаленку» абоненты «Тинькофф мобайла» могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. «Удаленка» пополнит набор других пакетных предложений в рамках тарифного конструктора «Тинькофф мобайла» (безлимитные SMS, мессенджеры, соцсети, видеосервисы и др.) и позволит сэкономить расходы по основному пакету трафика.

Стоимость «Удаленки» составит 1 руб. для всех абонентов, у которых подключен любой пакет интернета, даже минимальный. Если клиент пользуется только голосовой связью и у него не подключен мобильный интернет, то он может подключить сервисы для удаленной работы за 159 руб. в месяц.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф мобайла», сказал: «Многие компании перешли на удаленный формат работы, и мы все уже успели ощутить, что домашние сети далеко не всегда готовы к серьезным нагрузкам. В таком случае именно мобильная связь становится альтернативой. И если раньше пользоваться мобильным трафиком было значительно дороже, тяжелый трафик шел только по проводу, то сегодня это не так, что мы и решили показать. Мы в "Тинькофф мобайле" уже давно используем схему тарифного конструктора, в которой помимо базовых услуг — голоса и интернета — есть и дополнительные пакеты, которые помогают экономить на трафике. Например, доступ к соцсетям или видеосервисам, где клиент платит небольшую фиксированную плату за безлимитный трафик того, чем он действительно пользуется. И сегодня это — сервисы удаленной работы. За последние две недели Skype-трафик вырос в более, чем шесть раз, а трафик в Zoom вырос еще больше — в 12 раз. И мы хотим дать нашим клиентам уверенность, что доступ к рабочим инструментам у них будет всегда, а трафик по ним мы сможем практически “обнулить”».

«Тинькофф мобайл» также разработал варианты авторских фонов для Zoom, которые можно легко установить в приложении и использовать для рабочих встреч.

Пакетное предложение «Удаленка» доступно всем клиентам оператора на тарифе 3.0, кроме Красноярского края.