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Большинство родителей вынуждены помогать школьникам с онлайн-уроками

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Более 80% родителей оказались вовлечены в процесс дистанционного обучения, которое ввели в школах на время карантина. Такие результаты показал опрос, проведенный образовательной онлайн-платформой «Учи.ру». Участниками опроса стали 2700 родителей учащихся 1-9 классов по всей России.

Более половины опрошенных отметили, что им приходится периодически помогать ребенку с учебой, но это не занимает много времени. Зато 30% родителей утверждают, что им приходится заниматься с ребенком постоянно и полностью погружаться в учебный процесс.

При этом дети стали меньше времени уделять учебе. 63% школьников тратят на занятия менее 3 часов в день, 32% занимаются от 3 до 6 часов. 5% учеников делают уроки более 6 часов в сутки.

Абсолютное большинство при этом испытывает проблемы с адаптацией к новому формату обучения: 49% родителей отметили, что сложности возникают лишь иногда, у 13% дети постоянно сталкиваются с трудностями. В этом случае 36% школьников обращаются за советом к педагогу и 35% - к родителям.

Сам формат дистанционного обучения пока тоже вызывает у родителей сомнения: 67% опрошенных думают, что он не так эффективен, как очные занятия в школе.

Илья Паршин, генеральный директор «Учи.ру», отметил: «Переход на дистанционный формат обучения произошел довольно резко, многие родители и дети психологически оказались к нему не готовы, причем не только в России. Уже известно, что ни одна система образования мира не была готова к бесшовному переходу на ДО. Мы в «Учи.ру» стремимся сделать так, чтобы онлайн-обучение было комфортным: разрабатываем и запускаем новые бесплатные сервисы, которые позволяют эффективно коммуницировать учителю и ребенку, вводим новые форматы проведения уроков, совершенствуем уже имеющийся функционал. Мы стараемся помочь и учителям, и родителям, и детям быстрее адаптироваться и готовы ответить на любые вопросы, связанные с цифровыми форматами образования».

У родителей возникает немало вопросов о том, какой режим дня рекомендуется ребенку в период дистанционного обучения, как они лично могут помочь ребенку адаптироваться к новым условиям, как лучше выстроить коммуникацию с классным руководителем и учителями его ребенка, как компенсировать недостаток физической и социальной активности детей. Множество вопросов пока оставлены без ответа. «Учи.ру» начинает проводить еженедельные встречи-разговоры с родителями для совместного поиска ответов.



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