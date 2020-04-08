Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei

Huawei объявила о полной интеграции всех мобильных приложений компании «Яндекс» в магазин приложений Appgallery. Теперь такие популярные программы как «Яндекс.такси», «Яндекс.драйв», «Яндекс.карты», «Яндекс.еда», «Кинопоиск» и многие другие доступны на всех смартфонах брендов Huawei и Honor. Магазин приложений Appgallery развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрированных локальных приложений в магазине приложений Appgallery увеличилось в восемь раз.

В рамках данной интеграции пользователям устройств компании Huawei будут доступны следующие сервисы и приложения: «Яндекс.такси», «Яндекс.драйв», Yango Ride-Hailing Service, «Яндекс.еда», «Яндекс.навигатор», «Яндекс.карты», «Кинопоиск», «Таксометр», «Едадил», «Яндекс.диск», «Яндекс.браузер», «Яндекс.дзен», «Яндекс.музыка», «Яндекс.электрички», «Яндекс.почта», «Яндекс.погода», «Авто.ру», «Яндекс.переводчик», «Яндекс.поиск», «Яндекс.маркет», «Яндекс.метро», «Яндекс.недвижимость», «Яндекс.авиабилеты», «Яндекс.толока», «Яндекс.Лончер» с «Алисой».

По данным Mediascope за февраль 2019 г., сервисы «Яндекса» стали наиболее популярными ресурсами по совокупной аудитории на мобильных и десктопных устройствах в Рунете: их среднесуточный охват среди населения 12-64 лет, проживающего в городах с населением свыше 100 тыс. человек, составляет 47%. Интеграция приложений «Яндекса» в Appgallery является основательным шагом на пути к построению устойчивой экосистемы для комфортной повседневной жизни каждого пользователя устройств компании Huawei.

На сегодняшний день Appgallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 600 млн пользователей по всему миру. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. Appgallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.