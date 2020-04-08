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Резидент «Сколково» поможет вернуть деньги за отмененные билеты, туры и брони отелей

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Правовед.ру лаб», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», запустила Telegram-бота, который бесплатно помогает вернуть деньги за отмененные в связи с COVID-19 авиаперелеты, туры, брони отелей и мероприятия.

Jinnrobot задает несколько вопросов, после чего отправляет в чат краткую консультацию и претензию. Претензии составлены штатными юристами компании «Правовед.ру лаб»на русском и английском языках. Их нужно заполнить и направить в организацию, где вы покупали билеты.

Бот предлагает готовые документы на возврат авиабилетов; на отмену брони отелей; на возврат турпутевок; на возврат билетов на мероприятия.

С помощью инструкций от чат-бота компании «Правовед.ру лаб» деньги за отмененные услуги вернули уже более 100 человек.

Татьяна Смирнова, руководитель проекта Jinn компании «Правовед.ру лаб», отметила: «Из-за закрытых границ авиакомпании отменяют рейсы, но не все из них сразу соглашаются возвращать деньги клиентам, ссылаясь на форс-мажор и собственные расходы. Впервые мы узнали о сложившейся ситуации от коллег. Подготовив одни и те же документы несколько раз, мы решили сделать бота, чтобы каждый человек мог в условиях карантина получить юридическую помощь».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Данное решение компании “Правовед” является очень актуальным и полезным в текущих условиях. Огромное количество людей запланировали поездки, отпуска и командировки в период карантина и не знают, что им теперь делать. Я тоже попал в подобную ситуацию и благодарен компании “Правовед” за этот полезный инструмент консультирования. Уверен, что он также поможет ещё многим людям».

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