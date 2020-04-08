Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов

Российский венчурный фонд LETA Capital стал лид-инвестором компании Mybuddy.ai – создателя нового направления в дистанционном образовании. Технологии и продукты Mybuddy позволяют детям изучать английский язык с помощью виртуальных учителей и искусственного интеллекта, решая задачу предоставления ученикам достаточного объема речевой практики.

На данном этапе объем вложений венчурного фонда LETA Capital в проект составил $1 млн.

Для LETA Capital вложения в сферу образовательных технологий являются одним из стратегических направлений деятельности. Так, в настоящее время в портфеле фонда уже представлен ряд стремительно развивающихся стартапов, поставляющих сервисы интерактивного обучения на рынки США, Европы, Азии и Латинской Америки. Это компании Cerevrum, Devar и Novakid.

Приложение Buddy представляет собой виртуального анимационного репетитора английского языка, в игровой форме дающего детям базовые разговорные навыки, достаточные для общения во многих ситуациях. Отличительная особенность Buddy — голосовые ИИ-технологии. С их помощью виртуальный учитель строит диалог с ребенком, тем самым тренируя навыки живого общения в самых разных контекстах. Технологии Mybuddy.ai высоко оценили на международном уровне. Так, стартап стал первой в истории российской командой, получившей первую премию за инновации на международном конкурсе образовательных технологий GESA 2019 (Global Edtech Startup Award) в Лондоне.

С момента запуска весной 2018 г. приложение Buddy уже скачали более одного миллиона пользователей во всем мире; оно входит в топ App Store в категориях «Для детей» и «Образование». Сегодня свыше 20 тыс. платящих студентов практикуют разговорный английский вместе с виртуальным репетитором Buddy, причем их число выросло в 10 раз всего за год. Сервисы Mybuddy.ai востребованы в Европе и Латинской Америке, а также среди детей иммигрантов в США.

Благодаря поддержке LETA Capital Mybuddy.ai планирует совершить революцию на рынке преподавания английского языка при помощи искусственного интеллекта. Напомним, что в январе 2020 г. Mybuddy.ai объединилась с другим пионером в разработке виртуальных учителей — калифорнийской компанией Edwin. Ранее Edwin получил финансирование от ведущих американских венчурных фондов, включая General Catalyst, Y Combinator и Google Assistant Investments Program. Объединив технологии двух инновационных проектов и получив дополнительное финансирование, Mybuddy.ai ставит целью решить одну из глобальных проблем образования — недостаток квалифицированных учителей – и построить международный бизнес, заняв лидирующее положение в мировой индустрии Edtech в области обучения иностранным языкам.

Примечательно, что сделка происходит на фоне всеобщего бума онлайн-образования и вынужденного перехода детей на домашнее обучение. Очевидно, что в такой ситуации и ученики, и учителя как никогда нуждаются в помощи передовых технологий.

«Многие эксперты онлайн-образования говорили мне, что невозможно создать полностью виртуального учителя, – сказал Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital. – Мы как раз любим инвестировать в компании, которые делают невозможное возможным и меняют рынки и подходы к образованию во всем мире».

«Сегодня в мире более полумиллиарда детей изучает английский язык, и лишь малая доля учеников достигает уровня свободного владения языком. Основная причина – катастрофический недостаток разговорной практики. Именно эту проблему мы и решаем, создавая виртуального говорящего учителя английского», – сказал Иван Крюков, сооснователь и генеральный директор Mybuddy.ai.