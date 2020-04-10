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Число пользователей международного образовательного онлайн-сообщества Brainly достигло 200 млн

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Образовательное онлайн-сообщество Brainly, известное в России как «Знания», зафиксировало стремительный рост своей ежемесячной аудитории: за последний месяц число пользователей по всему миру выросло на 50 млн, а общее количество достигло рекордных 200 млн. Среди них 40 млн — это пользователи Znanija.com.

Школьники привыкают учиться удаленно, в связи с этим растет популярность EdTech-платформ. Более 50% учащихся по всему миру говорят, что на дистанционном обучении больше всего не хватает помощи учителя – такие данные показал опрос сообщества «Знания» в России и СНГ, США, Польше, странах Латинской Америки и Бразилии, а также Индонезии, где в общей сложности было опрошено 12 тыс. человек.

«Сейчас все проходят через процесс адаптации к новому формату учебы без живого общения. Возрастает роль EdTech, в том числе платформ для совместного обучения, таких как "Знания", где каждый может попросить помощи со сложным заданием и быстро получить ответ от сверстников, экспертов, учителей или родителей. Специально отобранные модераторы и искусственный интеллект обеспечивают правильность ответов.», – сказал Михал Гвяздовски, управляющий директор онлайн-сообщества «Знания» в Польше, России и Румынии.

С переходом на домашнее обучение темпы роста сообщества набрали рекордную скорость: в зависимости от региона, количество уникальных посетителей в месяц увеличилось на 100-500% от ежегодных показателей. В течение месяца (с февраля по март) на платформу пришло столько же школьников, родителей, учителей и экспертов, сколько в 2019 г., за который сообщество также выросло на 50 млн пользователей, со 100 до 150.

По данным опросов, проведенных на платформе, большинство школьников ответственно относятся к переходу на домашнее обучение, несмотря на различные соблазны в виде развлечений и отсутствия жесткого контроля со стороны учителей и родителей. В России и СНГ 20% отводят занятиям больше пяти часов в день, 75% посвящают учебе до пяти часов в день. Не получают домашнее задание меньше 5%. Свободное время ребята проводят в социальных сетях (53,1%), играх (49,7%) или за просмотром сериалов и фильмов (47%).

Большинство отметили, что скучают во время самоизоляции; волнуются 8,6%, а неуверенность ощущают 5,3%. Помимо этого, есть мнения, что дома комфортно и спокойно, можно посвятить время подготовке к экзаменам. Вот, что говорят ребята: «Для меня это дополнительное время подготовки к предстоящим экзаменам»; «Все хорошо, занимаюсь самообразованием»; «Скучно, чувствую себя в изоляции и довольно много непонятных теперь тем»; «Немного скучно, но зато дома»; «Хочу к друзьям; хочется учиться, раз уж дома».

«Удивительно то, что школьники с энтузиазмом делятся своими знаниями на платформе, а не только ищут помощи по собственным заданиям. Количество ответов и подробных объяснений растет по экспоненте, как и количество вопросов», – сказал Михал Борковски, CEO и сооснователь глобального сообщества Brainly.

Онлайн-сообщество «Знания» помогает перейти от вопросов к пониманию основных школьных предметов, дает возможность общаться в дружеской атмосфере и проводить время онлайн с пользой. Модель совместного обучения, по которой работает сообщество, включает онлайн-образовательные услуги, взаимодействие по модели социальной сети и использование искусственного интеллекта.

Ключевые офисы Brainly находятся в Кракове и Нью-Йорке. Цель сообщества – мотивировать школьников узнавать новое и обмениваться знаниями друг с другом, а также повысить открытость и доступность образования для всех.



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