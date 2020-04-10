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«Ростех» переводит в онлайн программы повышения квалификации сотрудников

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Госкорпорация «Ростех» на фоне пандемии переводит в онлайн-пространство обучающие программы, диагностику, тренинги и проекты для своих сотрудников. Академия «Ростеха» планирует адаптировать для дистанционного обучения более 60 курсов повышения квалификации.

Образовательные программы академии «Ростеха» рассчитаны на руководителей и на рядовых сотрудников. Часть проектов уже переведены в дистанционный формат. Для менеджеров запущены вебинары: «Эффективный руководитель», «Лидерство и формирование результативной команды», «Эффективная система нематериальной мотивации» и другие виртуальные курсы. Для всех сотрудников корпорации открыты шесть обучающих вебинаров, в том числе «Инструменты управление персональной эффективностью» и «Навыки публичных выступлений».

«Наши программы позволяют сотрудникам "Ростеха" актуализировать знания и компетенции, осваивать современные эффективные инструменты планирования и управления. Сложная ситуация, возникшая на фоне пандемии, дала нам возможность добавить новые форматы обучения и перевести в цифровую среду как можно больше программ частично или целиком. Мы будем проводить обучение в трех форматах: вебинар, дистанционный интенсив и дистанционный курс. В разных комбинациях они станут основой для перевода долгосрочных модульных программ в онлайн-пространство», ‒ сказала директор центра обучения персонала академии «Ростеха» Ольга Балашова.

Помимо запуска вебинаров и перевода существующих курсов в онлайн, академия «Ростеха» разработала принципиально новый формат дистанционного интенсива. Он сочетает интерактивные лекции, групповую дискуссию и модерацию, а также самостоятельную и практическую работу в мини-группах.

Диагностика профессиональных качеств сегодня также проводится удаленно – дистанционную процедуру оценки уже прошли участники программы подготовки технологических лидеров «Вектор».

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