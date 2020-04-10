Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк предоставил Ozon заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств

Интернет E-commerce ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк предоставил заём одному из лидеров мультикатегорийного сегмента e-commerce в России — группе Ozon.

В рамках сделки Sberbank Invesments Ltd (дочерняя структура «Сбербанк Инвестиции») предоставила заём группе компаний Ozon в сумме 6 млрд рублей. Ozon планирует использовать эти средства для финансирования текущей операционной деятельности, а также усилить программу развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии.

Оскар Рацин, вице-президент по инвестиционной деятельности, директор департамента инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк Инвестиции», отметил: «Сейчас мы видим, насколько важно для бизнеса в сфере e-commerce поддерживать бесперебойную операционную деятельность и еще более активно развивать логистическую инфраструктуру, особенно в условиях пандемии, когда людям важно иметь возможность приобрести нужные им товары без необходимости покидать дом. Сбербанк делает все возможное для поддержки наиболее важных для населения компаний индустрии e-сommerce, одной из которых является Озон».

Даниил Федоров, CFO Ozon, сказал: «В текущих условиях, когда нагрузка на компании электронной коммерции возросла в разы, особенно важно иметь дополнительные средства на увеличение объема товарных запасов и дополнительное финансирование операционной деятельности. Это позволит группе успешно функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны товарами первой необходимости, а также всем нужным для комфортного образа жизни».



Другие материалы рубрики

Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов

Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов»

Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами

МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках