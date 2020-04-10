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«Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки

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«Сберлогистика» внедрила технологию бесконтактной курьерской доставки с помощью кода подтверждения и оплаты по ссылке из SMS.

Если посылка не требует оплаты на месте (например, оплаченный заказ из интернет-магазина или отправление между частными лицами), то клиент в SMS вместе с информацией о доставке получает цифровой код. Курьер доставляет посылку до двери и отходит на безопасное расстояние. Клиент проверяет свою посылку и называет курьеру полученный код, который служит подтверждением вручения. Введение кода в систему меняет статус посылки на доставленную.

При необходимости оплаты посылки на месте (наложенный платеж) клиент вместе с информацией о доставке получает в SMS ссылку на безопасную оплату. Курьер также оставляет посылку у двери клиента и ожидает, пока клиент проверит посылку и оплатит ее по полученной ссылке. Оплата является подтверждением вручения и меняет статус посылки в системе на доставленную. Полученные наложенные платежи «Сберлогистика» возвращает продавцу на следующий день после доставки.

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Сегодня услуги курьерской доставки стали одним из ключевых социально значимых сервисов, которые способствую соблюдению людьми режима изоляции. Сейчас стали важны не только качество и сроки доставки. Для отправителя особое значение приобретают сроки возврата наложенных платежей, а для получателей — безопасность и поддержка. Поэтому мы перешли на круглосуточный режим поддержки для клиентов из всех регионов и обеспечили наши курьерские службы всеми необходимыми мерами защиты. Все наши курьеры перед выходом на маршрут проходят медосмотр и снабжены масками, перчатками и антисептиками».

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