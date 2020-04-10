«Яндекс.Касса» снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий

«Яндекс» объявил о том, что с помощью «Яндекс.Кассы» компании смогут настроить прием онлайн-платежей банковскими картами и из кошельков в «Яндекс.Деньгах» с комиссией 1%.

Сервис установит такой процент с 15 апреля по 30 сентября 2020 года в соответствии с решением Центробанка РФ для поддержки онлайн-бизнеса. Новая возможность будет доступна любым компаниям, которые продают социально значимые товары — например, еду и продукты, лекарства, одежду. Снижение комиссии в «Яндекс.Кассе» поможет бизнесу, который работает в онлайне, адаптироваться к изменившимся условиям рынка электронной торговли.

«Со снижением комиссии за прием онлайн-оплаты картами и из кошельков компаниям будет проще поддерживать продажи через интернет. Для тех, кто только планирует выйти в онлайн, эта возможность тоже станет хорошим подспорьем. И «Яндекс.Касса» окажет бизнесу всестороннюю поддержку. Сегодня с нами работают больше 120 тыс. компаний, и мы будем использовать все наши возможности и накопленный опыт, чтобы помочь бизнесу в новых условиях», — сказала Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.Денег».

Настроить прием платежей картами и из электронных кошельков через «Яндекс.Кассу» с комиссией 1% смогут компании, которые продают еду и продукты, лекарства и другие медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса, бытовую технику, электронику и устройства связи. По решению Центробанка РФ, в случае с продавцами техники сниженная комиссия будет действовать только для чеков на сумму до 20 тыс. рублей.

Подключить прием онлайн-оплаты с 1% комиссией можно будет на сайте «Яндекс.Кассы». После этого компания сможет принимать онлайн-платежи из кошельков в «Яндекс.Деньгах» и любыми банковскими картами, в том числе через бесконтактные технологии Apple Pay, Google Pay.