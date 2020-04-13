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Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк сообщил о выходе масштабного обновления веб-версии «Сбербанка онлайн». Интернет-банк пополнился новыми возможностями, среди которых: каталог. Здесь собраны все продукты банка и партнеров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента; поиск. Теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска.

Важная информация и полезные сервисы стали ближе. Добавилось меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам. На главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

Внешний вид основных экранов значительно поменялся. Дизайн стал более современным, гибким и акцентным. В нем стало больше эмоций: теперь при входе клиенты увидят атмосферную заставку, а на некоторых экранах появятся иллюстрации с приветливыми персонажами.

Пользоваться обновленной веб-версией «Сбербанка онлайн» удобно с любых устройств, в том числе планшетов: дизайн подстраивается под экраны разного размера.

Интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов. Теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров. Чтобы сделать интерфейс доступным, в процессе разработки руководствовались специальными гайдлайнами. Кроме того, в тестировании участвовали незрячие эксперты.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Большинство наших клиентов предпочитают мобильное приложение "Сбербанк онлайн", но и веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Мы надеемся, это обновление поможет им быстрее решать свои финансовые задачи, тем более что наш запуск совпал с периодом, когда многие остаются дома. Это только начало изменений — мы продолжим дорабатывать и улучшать наш интернет-банк».

Веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов. По данным Сбербанка, среди самых популярных операций — оплата услуг по реквизитам, просмотр истории операций и информации по существующим банковским продуктам. 50% пользователей веб-версии активно используют мобильное приложение «Сбербанк онлайн».



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