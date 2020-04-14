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Банк «Открытие»: 90% россиян постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

90% россиян постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами, еще 8% это заставил сделать карантин, введенный в разных регионах страны для борьбы с пандемией COVID-19. При этом россияне не готовы отказаться от наличных, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

По мнению респондентов, их банки в целом оказались хорошо подготовлены к работе в условиях карантина. 29% россиян (34% жителей Москвы и Санкт-Петербурга) оценили действия банков, клиентами которых являются, на «отлично». 41% респондентов поставили банкам твердую «четверку», 23% – «тройку» и лишь 7% оценили работу кредитных организаций как плохую или очень плохую.

Главными причинами позитивных оценок стали хорошая работа онлайн-каналов (интернет-банка и мобильных приложений), которая позволяет не приезжать в офисы, появление автоматических чат-ботов, которые отвечают на клиентские запросы, отсутствие проблем с прохождением платежей. Среди причин негативных оценок отмечались отказ в кредитных каникулах и льготах, звонки из-за просрочек и отсутствие акций лояльности.

Несмотря на активное пользование сервисами дистанционного банковского обслуживания (им не доверяют только 2% россиян), лишь 27% россиян готовы полностью отказаться от наличных из-за угрозы заражения коронавирусом. Причем в регионах доля готовых прекратить платить наличными вдвое выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге – 36% против 18%. Уже отказались от наличных 8% россиян. 36% не намерены отказываться от наличных ни при каких условиях, причем в Москве и Петербурге таких людей больше половины – 51%.

Главными бенефициарами самоизоляции респонденты назвали социальные сети, онлайн-кинотеатры, обучающие онлайн-школы. 52% россиян в период карантина стали чаще пользоваться соцсетями, 41% – онлайн-кинотеатрами и 30% – обучающими онлайн-курсами. Также 30% стали чаще пользоваться сервисами видеообщения в сети (Whatsapp, Zoom, Viber и другими), 25%—сервисами доставки продуктов и товаров. 23% россиян активнее пользуются мобильными банковскими приложениями. Еще 22% чаще используют онлайн-игры.

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