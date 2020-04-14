Банк «Санкт-Петербург» перевел в онлайн пакет документов по ипотеке

Банк «Санкт-Петербург» развивает удаленные сервисы в ипотечном направлении – новым решением стало значимое упрощение пакета документов при оформлении кредита.

Теперь в качестве документов, подтверждающих доход, в банк можно предъявить: справку о доходах 2НДФЛ в электронной форме; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (справку СЗИ 6 с портала Госуслуг); выписку по зарплатному счету сторонней кредитной организации (в том числе из интернет-банка).

Трудовую книжку можно не предоставлять совсем: банк может оценить трудовой стаж, необходимый для принятия решения по заявке, исходя из предоставленных справок 2НДФЛ, однако оставляет за собой право запросить копию этого документа при необходимости. Но даже в этом случае копию трудовой книжки можно предоставить в электронном виде, заверенную ЭЦП уполномоченного сотрудника работодателя.

Также в электронном виде (без предоставления оригинала на сделку) принимается государственный материнский (семейный) сертификат.

Упростились и документы для согласования объекта недвижимости. Так, исключена необходимость предоставления справки формы №7 (предоставление данного документа обязательно для объектов в домах до 1950 г. постройки, а также по объектам, подпадающим под программу реновации). Справку формы №9 можно предоставить только на раскрытие аккредитива/эскроу счета по сделке (кроме программы кредитования под залог имеющейся недвижимости). Отчет об оценке объекта недвижимости, произведенный независимой оценочной компанией банк принимает также в электронном формате (без предоставления оригинала на сделку).

«Новые реалии диктуют новые условия работы. При этом важно помнить, что никакие внешние факторы не остановят людей в их желании иметь собственное жилье. Банк "Санкт-Петербург" всеми силами стремится помочь своим клиентам в реализации этой мечты. В условиях вынужденной самоизоляции, следуя мировым практикам в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ, мы готовы играть по новым правилам и сегодня переводим ипотечные сделки в цифровой формат», – сказала заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.