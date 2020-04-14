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«Перекрёсток» запустил сервис онлайн-контроля количества человек у касс

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Перекрёсток» развивает проект видеоаналитики очередей и на базе 55 супермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга запускает новый сервис для потребителей по онлайн-контролю количества человек у касс. В условиях непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет любому покупателю «Перекрёстка» в режиме реального времени следить за ситуацией, выбирать оптимальные часы для похода в магазин и соблюдать режим социальной дистанции. Проект реализован в партнёрстве с «Яндексом».

Следить за количеством человек у кассы в ближайшем «Перекрёстке» можно в веб-версии «Яндекс.Карт» — рядом с названием сети появляется оценка текущей ситуации: «нет очереди», «небольшая», «большая». В ближайшее время функция появится в мобильном приложении «Яндекс.Карт» и в «Яндекс.Навигаторе».

Искусственный интеллект «Перекрёстка» в режиме реального времени анализирует количество покупателей в очереди, активность касс и загрузку кассиров. За счет использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет структурировать данные и исключать ошибки в расчетах. На основе трехмерного изображения система отслеживает подвижность и длину очереди, позволяет рассчитать время ожидания и время обслуживания каждого покупателя. Автоматическое оповещение происходит при превышении заданных параметров: времени ожидания, количества человек в очереди и т.д. Таким образом, видеоаналитика помогает улучшить качество и повысить скорость обслуживания на кассах.

Система «Контроль очередей» в «Перекрёстке» основана на совместном решении торговой сети, компаний «Национальные Лаборатории Безопасности» и MACROSCOP.

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