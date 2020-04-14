Сбербанк запустил платформу антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса

Сбербанк запустил Sberunity, проект антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса. Цель проекта — помочь предпринимателям в поиске новых решений и трансформации бизнеса из офлайн-режима в онлайн.

Sberunity для малого и среднего бизнеса — первая онлайн-платформа, на которой предприниматели различных отраслей со всех регионов России смогут получить консультации профессиональных бизнес-наставников или самостоятельно найти новые решения для своего бизнеса. В среднем за спиной у каждого наставника — более 2 тыс. консультаций, опыт ведения собственных проектов и развития более 300 компаний разного масштаба. В условиях кризиса наставники готовы бесплатно делиться знаниями и опытом, помогать предпринимателям искать новые решения для масштабирования и продвижения бизнеса. Также на сайте доступны бесплатные обучающие материалы, которые помогут предпринимателям на всех уровнях онлайн-трансформации — от поиска идеи до организации удаленной работы в команде.

Чтобы пройти конкурс на бесплатную онлайн-консультацию, достаточно заполнить форму на сайте. Отобранные компании бесплатно получат 60 минут консультации, за время которой наставники проведут диагностику бизнеса, ответят на вопросы и предложат комплекс мер по оптимизации процессов.

Также на платформе будут регулярно проводиться вебинары с успешными предпринимателями, сумевшими перестроить свой бизнес во время кризиса, а также представителями экосистемы Сбербанка, подготовившими антикризисные решения для бизнеса.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентными вызовами и должны оперативно реагировать на новые реалии, чтобы выжить и создать для себя новые возможности. Сейчас правильное время переосмыслить (а возможно, и пересмотреть) бизнес-модель и ключевые процессы. В Сбербанке накоплен позитивный опыт сотрудничества с бизнес-наставниками по созданию и развитию стартапов в рамках наших акселераторов. И сейчас нам удалось собрать комьюнити из топ-наставников России, которые, объединившись, постараются помочь предпринимателям быстро адаптироваться к кризису и по-новому взглянуть на свой бизнес».