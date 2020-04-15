Contact запускает мобильное приложение для денежных переводов

Платежная система Contact (оператор системы – «Киви банк») объявила о запуске мобильного приложения «Contact – денежные переводы» для смартфонов на операционных системах iOS и Android. Приложение включает почти весь функционал сайта и позволит клиентам системы переводить деньги близким в любое удобное время. С 15 апреля по 15 мая 2020 года также запускается специальный тариф «Стартовый» со скидкой 50%, действующий при отправке через мобильное приложение по России и из России в страны ближнего зарубежья.

С помощью мобильного приложения клиенты Contact смогут отправлять и принимать денежные переводы с выплатой наличными и с карты на карту, счет или электронный кошелек. Отправка доступна с карт Visa, МИР или MasterCard. Перевод будет готов к выплате в режиме реального времени.

В приложении пользователи смогут отслеживать статус перевода; повторить любой из отправленных ранее переводов; обменивать валюту; найти пункты отправки и выплаты для офлайн платежей.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением «Contact – денежные переводы», достаточно скачать его в Play Market или Apple Store и авторизоваться по номеру мобильного телефона. Для отправки переводов на банковские карты или обмена валют необходимо пройти полную идентификацию в приложении. Contact особо позаботилась о безопасности денег и персональных данных своих клиентов, поэтому переводы поддерживаются самой современной криптографической защитой, а все данные передаются по защищенным каналам связи.

Минимальная комиссия за переводы составляет 0%. Точная сумма оплаты моментально рассчитывается в приложении при введении суммы, региона получения и указания карты, с которой будет производиться списание.

В поддержку запуска мобильного приложения Contact запустила специальный тариф «Стартовый», который позволяет переводить деньги в 2 раза выгоднее по России и из России в страны ближнего зарубежья с 50% скидкой от основного тарифа. Акция действительна до 15 мая 2020 года с возможностью продления.

Руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров отметил: «Многие годы рынок денежных переводов занимал ключевые позиции в офлайн-среде. В последнее время ситуация меняется, поскольку меняются наши клиенты, для которых еще несколько лет назад платежная онлайн-среда была чуждой. Два года назад мы запустили онлайн-сервис и получили самый положительный отклик. Тогда мы приняли решение пойти дальше и создали удобное, технологичное мобильное приложение, которое позволит нашим клиентам стать еще ближе к своим родным даже на большом расстоянии. Сейчас, когда большинство стран приняло карантинные меры из-за пандемии коронавируса, эта задача становится еще более важной».