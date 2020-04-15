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«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8-11 классов изучат основы электрохимических методов и их применения в современном мире, в том числе при создании наноструктурируемых материалов.

Курс состоит из девяти занятий по четыре академических часа. Школьники изучат теоретические и практические особенности электрохимии, электрохимические методы анализа: потенциометрия, кулонометрия, кондуктометрия и вольтамперометрия. Обучение проводится в режиме онлайн на площадке социальной сети «Вконтакте». Занятия будут вести преподаватели МИРЭА – Российского технологического университета и детского технопарка «Альтаир».

В завершении программы ученикам предстоит выполнить групповой кейс, который будут оценивать преподаватели вуза и эксперты «Росэлектроники». Лучшие выпускники получат памятные подарки и возможность заключения договора о целевом обучении с предприятиями, входящими в холдинг.

«Среди главных достоинств детских технопарков Москвы – актуальность тех знаний, которые получают их слушатели. Благодаря современным курсам школьники знакомятся с отраслью, современным оборудованием, перспективами трудоустройства. Детский технопарк РТУ МИРЭА "Альтаир" предлагает учащимся именно такие программы. Особенностью нового курса по электрохимии заключается в дистанционном формате как теоретической части, так и лабораторных работ, включая электрохимическое создание наноструктурированных материалов и реализацию различных методик электрохимического анализа», – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Благодаря сотрудничеству с технопарком "Альтаир" мы получили возможность сократить дистанцию между школой и профессией. Для нас как работодателей крайне важно, чтобы на наши предприятия приходили молодые специалисты, обладающие не только хорошей теоретической базой, но и актуальными практическими навыками. С помощью современных цифровых технологий мы совместно с РТУ МИРЭА запускаем курс по электрохимии, который позволит ребятам познакомиться с современными трендами и подходами в этой области, не выходя из дома», – отметил заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская.

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