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BlaBlaCar запустила сервис BlaBlaHelp для волонтеров

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

BlaBlaCar представила сервис BlaBlaHelp - бесплатное мобильное приложение, которое связывает пользователей BlaBlaCar с соседями, которым нужна помощь в покупке товаров первой необходимости (тем, кто ограничен в передвижении, находится в зоне повышенного риска заболевания пневмонией и т.д.)

Самым эффективным способом борьбы с распространением вируса является самоизоляция. Однако, иногда мы вынуждены выходить из дома. Например, чтобы купить продукты. BlaBlaCar провела внутренний онлайн-хакатон (собрание разработчиков для решения поставленной задачи), посвященный поиску решений во время пандемии COVID-19. Результатом встречи стал запуск приложения взаимопомощи - BlaBlaHelp.

Приложение было разработано за неделю. Оно позволит зарегистрированным на BlaBlaCar пользователям находить помощников или предлагать себя в качестве помощника для живущих неподалеку людей. Учитывая размер сообщества попутчиков BlaBlaCar в России, потенциал сообщества BlaBlaHelp может составить 25 млн человек.

Пользуясь сервисом BlaBlaHelp, нужно неукоснительно следовать требованиям государственных органов по ограничению передвижения в вашем регионе.

В сообществе BlaBlaCar около 2000 помощников (BlaBlaHelpers), которые через онлайн-чат консультируют других пользователей по вопросам работы сервиса BlaBlaCar. Они это делают на волонтерских началах в свое свободное время, помогая развивать международное сообщество попутчиков. Мобильное приложение BlaBlaHelp позволит расширить сферы взаимопомощи в это непростое время.

«Взаимопомощь - одна из ключевых ценностей BlaBlaCar. Мы спросили себя и членов нашего сообщества, как мы можем быть полезны в такое непростое время. Так родилась идея BlaBlaHelp. Буквально в течение одной недели наша команда представила бета-версию нового приложения. Теперь очередь сообщества показать, на что оно способно. Чем больше людей будут готовы помогать друг другу, тем более полезным будет наш сервис, тем легче нам будет преодолеть этот кризис», - сказал Николас Брюссон, СЕО и сооснователь BlaBlaCar.

Сегодня BlaBlaHelp доступен как бета-версия, приложение можно бесплатно скачать для Android и iOS.

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