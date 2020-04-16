В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек

В России завершилась вторая ежегодная акция Цифровой диктант, которая стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в России. Она была организована РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, при поддержке Координационного центра доменов .RU и .РФ и прошла с 28 марта по 11 апреля 2020 г. В этом году в ней приняли участие 330148 человек (в 2019 г. – 39398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 г. составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году – 7,15 балла).

Наилучшие результаты продемонстрировали дети 7-13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25-34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60 лет и старше (6,8 балла) и подростки 14-17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 г. их было всего 304, то в 2020 г. число «отличников» достигло 11583 человек. Таким образом, их доля выросла с 0,77% до 3,5%.

«Рост популярности Цифрового диктанта в нынешнем году можно охарактеризовать как "взрывной", – сказал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ. – На вызов проверить свои навыки в сфере информационных технологий в ряде регионов откликнулись свыше 20 тыс. человек. И это характерно не только для таких крупных мегаполисов, как Москва (20,7 тыс. участников). Настоящими популяризаторами диктанта неожиданно выступили регионы с относительно небольшой численностью жителей. Это Тульская область, на территории которой Цифровой диктант прошли более 28,5 тыс. человек, Белгородская область и Алтайский край с 20,5 тыс. и 20,2 тыс. участников соответственно. Наблюдается устойчивый рост интереса всех групп населения к проекту, что в целом создает хорошие перспективы для повышения цифровой грамотности в РФ».

Цифровой диктант 2020 включал в себя четыре смысловых блока. Первый блок был посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам, программам и приложениям, второй – цифровым компетенциям, то есть работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами, третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств, четвертый – инновационным технологиям, таким как искусственный интеллект и интернет вещей.

Лучше всего пользователи проявили свои знания в области цифровой безопасности, среднее значение уровня которой составило 7,47 балла. Однако у участников 14-17 лет наблюдается дефицит навыков по обнаружению компьютерных вирусов, а у детей 7-13 лет и взрослых 18 лет и старше – в области борьбы с угрозами конфиденциальности и целостности информации.

Наиболее сложным для участников 2020 г. стал блок вопросов, посвященный основам цифрового потребления. Среднее значение его уровня составило 6,86 балла. Примечательно, что в прошлом году этот блок оказался для пользователей самым легким (среднее значение показателя составляло 7,81 балла). Наиболее сложным для детей 7-13 лет стал вопрос о создании презентаций – более половины не знают о том, что в них можно использовать видеофайлы и анимированные изображения. У каждого второго подростка 14-17 лет наблюдается дефицит знаний в области пользования облачными интернет-сервисами и мессенджерами.

Среднее значение уровня цифровых компетенций участников акции составило 7,41 балла из 10. Наиболее развитые компетенции продемонстрировали участники 7-13 лет, чье среднее значение уровня в этой области достигло 8,11 балла. Они показали более высокий уровень навыков, необходимых им для поиска информации в интернете, чем другие возрастные группы.

Важно, что по окончании акции в личных кабинетах участников Цифрового диктанта в интерактивном формате стала доступна работа над ошибками. Пройдя ее, пользователи смогут узнать правильные ответы на вопросы, а также проработать темы, которые вызвали у них наибольшие трудности и потому требуют особого внимания с их стороны.

«Согласно данным ежегодного исследования уровня цифровой культуры DCI Microsoft абсолютное большинство (79%) российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-рисками, – отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – При этом результаты Цифрового диктанта демонстрируют, что уровень навыков цифровой безопасности и защиты персональных данных пользователей также вырос по сравнению с прошлым годом (7,47 баллов в 2020 г. против 6,7 баллов в 2019 г.). Мы надеемся, что по мере развития технологий, пользователи будут проявлять еще большую ответственность и совершенствовать свои цифровые навыки».

В топ-10 регионов России по цифровой грамотности вошли Свердловская область (7,96 балла), г. Санкт-Петербург (7,84 балла), Тамбовская область (7,84 балла), Владимирская область (7,79 балла), Псковская область (7,79 балла), Волгоградская область (7,76 балла), Орловская область (7,72 балла), Иркутская область (7,71 балла), Калининградская область (7,71 балла) и Ярославская область (7,7 балла). Москва в этом году заняла лишь 45 место со средним значением 7,27 балла, в прошлом году она была на 21 месте.

Проект реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: «Лаборатория Касперского», «Почта России», РАЭК, Tiktok, Департамент информационных технологий города Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, сеть коворкинг-центров «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Технологический партнер: Ruvents.