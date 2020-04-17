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Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц

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«ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции. Число активных пользователей приложения «ВТБ мои инвестиции» в марте 2020 г. по сравнению с февралем выросло в два раза, до 240 тыс. человек. Ежедневное количество сделок, совершаемых во всех торговых системах ВТБ капитал инвестиции, выросло в полтора раза и превысило 500 тыс. Обороты также показали рост и к настоящему моменту составляют порядка 100 млрд руб. в день.

Несмотря на ситуацию на мировых финансовых рынках, чистый приток капитала по итогам марта остался положительным. Объем средств на брокерских счетах вырос на 89 млрд руб., на доверительном управлении – на 21 млрд руб., на инвестиционном консультировании – на 6 млрд руб. Избежать оттока клиентов и серьезных просадок их портфелей удалось благодаря в целом консервативному подходу к распределению активов в начале 2020 г. На январь 2020 г. портфели в доверительном управлении по институциональным инвесторам на 98% состояли из облигаций и на 2% – из акций, по розничным – на 82% из облигаций и на 18% – из акций. Средства под управлением в паевых инвестиционных фондах распределены следующим образом: 34% – в российских акциях, 2% – в иностранных, 60% – в российских облигациях, 4% – в еврооблигациях. Портфели клиентов, использующих инвестиционное консультирование, выглядели следующим образом: 8% – российские акции, 6% – иностранные, 23% – российские облигации, 62% – еврооблигации. Портфели на брокерском обслуживании: российские акции – 19%, иностранные – 4%, российские облигации – 49%, еврооблигации – 27%.

«Приток средств на брокерские счета, значительный рост объемов пополнений говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникают на рынке, и видят портфельные инвестиции неотъемлемой частью своих сбережений. Мы при этом рекомендуем подходить сбалансированно к инвестициям, руководствоваться принципами диверсификации, держать большую часть портфеля в ликвидных инструментах высокого кредитного качества и всегда оценивать собственную готовность к уровню принимаемого на себя риска. В "ВТБ мои инвестиции" мы даем доступ клиентам к профессиональным аналитическим материалам, а бесплатный сервис робот-советник поможет собрать портфель и понять свой профиль риска. Предоставление качественного, доступного и надежного сервиса клиентам – наш стратегический приоритет», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций», руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

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