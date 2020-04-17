В облаке «Яндекса» открыт доступ к анализу данных по самоизоляции и распространению коронавируса

На платформе «Яндекс.Облако» открыт доступ к инструменту для работы с данными по распространению коронавируса и индексу самоизоляции.

С помощью технологии Yandex DataLens для визуализации и анализа данных, в единую информационно-аналитическую панель (дашборд) собрана информация из трех источников: статистика Роспотребнадзора о количестве заражений, выздоровлений и летальных исходов в России, аналогичные данные по миру от Университета Джонса Хопкинса, а также индекс самоизоляции по данным сервисов «Яндекса».

Облачный сервис Yandex DataLens позволяет гибко работать с данными: загружать, объединять, мгновенно делать наглядные визуализации – графики, диаграммы, таблицы, а также накладывать показатели на карту. В дополнение к данным, которые предоставляет «Яндекс.Облако» пользователи могут подключать собственные источники. Полученными результатами можно делиться с коллегами или публиковать в открытом доступе на любых внешних сайтах.

«Сейчас Yandex DataLens может помочь в работе медицинских учреждений, государственных структур, исследовательских организаций – везде, где нужна актуальная и наглядная информация для принятия своевременных решений и исследования ситуации. Фактически, DataLens меняет сам подход к работе с важными данными, позволяет сделать их более прозрачными и доступными», – сказал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облака».

Все данные обновляются в режиме реального времени – как только появляется новая информация в источниках, она становится доступна в Yandex DataLens. Данные по распространению коронавируса в России доступны с детализацией по регионам. Для индекса самоизоляции представлен исторический срез средних дневных значений по городам с 23 февраля 2020 г., а также самые актуальные данные по часам за последние сутки.