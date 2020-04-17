Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Пользователи «ВТБ-онлайна» получили возможность совершать денежные переводы на карты клиентов иностранных банков. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., комиссия при этом составит 1,5%.

Теперь все клиенты «ВТБ-онлайна» смогут отправлять деньги на карты банков стран СНГ и дальнего зарубежья. В их перечень входят: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и Чехия.

Чтобы провести операцию необходимо в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ-онлайн» выбрать раздел «Переводы по миру» и нажать на поле «С карты на карту». Затем ввести данные получателя, информацию об отправителе и сумму перевода. После подтверждения операции деньги мгновенно поступят на счет. Списание происходит в рублях, зачисления - в валюте карты получателя.

«Раньше в "ВТБ-онлайн" средства можно было перевести на иностранные счета только с помощью услуги "SWIFT перевод", суммы зачислялись в течение 3-5 дней. Сейчас мы добавили возможность переводов по миру с карты на карту, и деньги поступают на другой счет мгновенно. Это особенно важно, учитывая запрос клиентов на оперативность, а также актуально в условиях режима самоизоляции практически во всех странах. ВТБ планирует развивать сервис, увеличивая число стран и запуская дополнительные услуги переводов по миру, которые будут еще удобнее и дешевле для наших клиентов», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

За время работы сервиса в пилотном режиме самыми популярными странами по количеству переводов среди клиентов «ВТБ-онлайна» стали Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Чехия и Молдова.

Другие материалы рубрики

Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам

Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол

Средства для взлома популярного на карантине Zoom продаются за умопомрачительные суммы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий