Cтройконтроль на «удаленке»

Пандемия остановила 29% строек в России и почти не изменила подходы в проведении процедур стройконтроля. К такому выводу пришла ИТ-компания КРОК, опросив 100 представителей заказчиков и генподрядчиков строительных работ. Лишь в 14% случаев строители применяют новые технологии, чтобы удостовериться, что расходы соответствуют реальной смете, а работы выполнены с соблюдением сроков и стандартов качества. Инструменты удаленного стройконтроля, особенно актуальные в период COVID-2019, обсудят 23 апреля на онлайн-митапе «Стройконтроль: как ускорить темпы строительства с помощью ИТ».

По результатам опроса, который КРОК провел среди директоров по капитальному строительству, главных инженеров, инженеров по строительному контролю и других представителей организаций стройкомплекса, весь стройконтроль продолжают осуществлять с выездом на объекты даже в период пандемии. Так ответили 55% респондентов. При этом 29% опрошенных сообщили о приостановке работ, ответив, что им «нечего контролировать – стройка заморожена». 2% признались, что не ездят сейчас на стройку, так как доверяют подрядчикам.

И только 12% респондентов используют в своей работе, в том числе инструменты удаленного стройконтроля. Результаты опроса прокомментировал руководитель практики по строительному контролю ИТ-компании КРОК Андрей Михайлов: «Автоматизация отдельных функций строительного контроля уже помогает компаниям ускорять темпы строительства, повышать оперативность работы с подрядчиками и снижать сроки исполнения предписаний в среднем с 15 до 5 дней. Это позволяет заказчикам и генподрядчикам экономить бюджеты за счет раннего выявления нарушений и снижать трудозатраты на проведение этой обязательной процедуры. Например, одна крупная нефтяная компания с помощью мобильного решения для удаленного стройконтроля снизила перегруженность инженерного корпуса. До внедрения каждый из 497 инженеров компании тратил в среднем 10 часов в неделю на заполнение документации в ручном режиме. В результате внедрения клиент смог сократить трудозатраты на 248 млн 102 тыс. руб. в год, с учетом, что средняя стоимость часа работы инженера тогда составляла 960 руб.».

Благодаря инструментам удаленного стройконтроля инженеры, конечно, не перестанут ездить на объекты, но их работа станет менее трудоемкой, а их руководителем станет проще управлять процессом строительства даже «на удаленке» и минизировать риски срыва сроков проекта. Схема проста – инженер использует мобильное приложение для проверки объекта по чек-листу, подрядчики в личном кабинете видят замечания и там же отмечают исправления. При этом руководство на дашборде может видеть общий ход строительства. В приложении отображается чек-лист для каждого этапа строительства с нормативами по отрасли, а также автоматически формируются стандартные типы отчетных документов.

Опрос вызвал живой интерес профсообщества: пост с опросом получил четыре десятка комментариев. Например, один из участников отметил, что «у передовых фирм нет проблем с контролем за стройкой - все данные передаются в установленном порядке через облачные цифровые системы контроля и связаны с BIM-моделью (BIM – от англ. Building Information Model, информационная модель [или моделирование] зданий и сооружений) объекта».

Обсудить возможности удаленного стройконтроля КРОК предлагает 23 апреля на онлайн-митапе «Стройконтроль: как ускорить темпы строительства с помощью ИТ». Участие бесплатное, регистрация по ссылке.