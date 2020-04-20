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HP запускает бесплатную онлайн-платформу для занятий с детьми

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

HP Inc. объявила о запуске бесплатной онлайн-платформы «Печатайте и играйте», призванной поддержать миллионы семей по всему миру, которые из-за пандемии коронавируса были вынуждены перейти на домашнее обучение.

Для платформы были отобраны разнообразные задания, раскраски, паззлы, аппликации и другие увлекательные материалы для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Большая коллекция идей для творчества позволяет выбрать множество готовых распечаток игр и интересных занятий, классифицированных по категориям, теме и возрасту ребенка. 

«По данным института общественного мнения Гэллапа, 42% родителей обеспокоены тем, как самоизоляция и удаленная работа учебных заведений скажется на качестве образования их детей, – отметил Павел Анохин, генеральный директор компании HP Inc. в России. – Компания HP понимает, что сейчас многие семьи ищут дополнительные возможности, чтобы сделать занятия в домашних условиях более эффективными и интересными, поэтому мы стремимся помочь родителям и детям наладить этот процесс».

В результате беспрецедентного перехода на удаленный режим работы и учебы многие семьи заново открывают для себя преимущества домашних принтеров. После введения карантина количество ежедневных скачиваний мобильного приложения для печати HP Smart App возросло на 71%.

Недавнее исследование HP, в котором приняли участие 1000 родителей, подчеркивает важную роль печати для семей в период удаленной работы и дистанционного обучения. Согласно данным опроса: 66% родителей используют принтеры для подготовки учебных материалов и школьных заданий. 62% отмечают, что они были бы более подготовленными к процессу обучения при наличии домашнего принтера; 53% утверждают, что смогут сделать досуг своих детей разнообразнее с помощью домашнего принтера. 41% печатают дома материалы для детских игр и развлечений. 1 из 4 родителей либо купил принтер из-за введения режима дистанционной работы и учебы, либо планирует его приобрести.



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