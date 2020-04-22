Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Через ЕПГУ оформлено 17 тысяч сертификатов на маткапитал

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Минкомсвязи России сообщило о первых результатах дистанционного оформления сертификатов на материнский капитал через Единый портал госуслуг. Спустя неделю после запуска услуги пользователи подали через ЕПГУ 17 тыс. заявок.

Сейчас заявители лично заполняют форму на портале госуслуг, после проверки данных в личный кабинет пользователя приходит оформленный сертификат.

«Родителям нужно только заполнить форму, остальные действия предпримут ведомства. Удаленное оформление маткапитала избавляет родителей от личных посещений органов власти, что особенно актуально сейчас, когда многие соблюдают режим самоизоляции», – сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

В ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет еще удобнее – Единый портал госуслуг начнет выдавать документы в проактивном порядке. Данные о рождении ребенка Пенсионный фонд России получит из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). ПФР проверит информацию и направит электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на ЕПГУ или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Изменения в порядок выплаты маткапитала были внесены в марте 2020 г. Сумма выплаты на первенца составляет 466617 руб., при рождении или усыновлении второго ребенка – 616617 руб. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 г., если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Программа материнского капитала действует до конца 2026 г.

Другие материалы рубрики

Россияне массово скупают ноутбуки и телевизоры

Google запустила альтернативу VPN для бизнеса

За время всемирного карантина удвоилась интенсивность DDoS-атак

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий