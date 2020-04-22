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Konica Minolta открыла бесплатный доступ к сервису дополненной реальности Genarate

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Konica Minolta объявила о запуске в России глобальной кампании Genarate #Stayhome. Ее основная цель – призвать людей оставаться дома и делиться друг с другом приятными интерактивными посланиями. Для этого в рамках проекта Konica Minolta предоставляет бесплатный доступ к сервису дополненной реальности Genarate на три месяца. Чтобы получить 90 дней бесплатного доступа, нужно зарегистрироваться в сервисе до 31 мая 2020 г.

Genarate – это облачное приложение дополненной реальности, разработанное компанией Konica Minolta. Оно позволяет «оживлять» печатные материалы: благодаря ему при наведении камеры смартфона на рисунок на экране появляется видео, анимация или 3D-модель. Приложение открывает широкие возможности для творчества и позволяет создавать интерактивный контент, не требуя специальных знаний и навыков в области программирования.

Приложение Genarate распространяется бесплатно для пользователей. Однако сейчас компания предоставила бесплатный доступ к сервису, позволяющему самостоятельно сделать сообщение, которое можно просмотреть в дополненной реальности. Для этого в Genarate предусмотрен простой веб-конструктор WYSIWYG (What-you-see-is-what-you-get) и редактор Drag & Drop с функцией «перетаскивания» элементов. Эти инструменты позволяют в любом браузере создавать, тестировать и публиковать AR-страницы всего за несколько минут. Помимо этого, компания предлагает готовые шаблоны для создания видео, анимации или 3D-моделей с дополненной реальностью.

«Во время пандемии многие оказались вдалеке от своих близких – ведь чтобы защитить друг друга, нам надо оставаться дома. Мы запустили кампанию Genarate #StayHome и предоставили бесплатный доступ к решению Genarate на 90 дней – надеемся, что это поможет людям оставаться в хорошем расположении духа даже в такое непростое время: делиться приятными эмоциями, вспоминать приятные моменты и находить новые поводы для общения онлайн. Дополненная реальность дарит яркие положительные впечатления, а потому становится идеальным инструментом для этих целей», – отметил Артур Синицин, директор по развитию бизнеса и маркетингу Konica Minolta Business Solutions Russia.

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