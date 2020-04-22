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В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения

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Платформа для общения Rakuten Viber сообщила, что в скором времени функция исчезающих сообщений будет перенесена из секретных чатов в обычные. Любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или другого типа файла на несколько секунд, минут, часов или даже дней. Автоматический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу же после того, как получатель увидит сообщение.

Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно: нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения; напечатать текст и отправить сообщение адресату.

С момента своего создания Viber придерживается строгой политики конфиденциальности. В 2015 г. появилась функция удаления сообщений, с 2016 г. сквозное шифрование активировано в приложении по умолчанию для всех звонков и сообщений. Скрытые и секретные чаты были запущены в 2017 г., и теперь, в 2020 г., исчезающие сообщения будут перенесены в обычные чаты для еще более надежной коммуникации.

«Мы сделаем исчезающие сообщения доступными для обычных чатов с двумя участниками. Эта функция появилась в Viber в 2017 г. в рамках «секретных» переписок. Со временем мы убедились, что подобную меру обеспечения конфиденциальности, включая отправку уведомления, когда собеседник делает скриншот исчезающего сообщения, лучше добавить и в обычные чаты. Таким образом, мы становимся еще на один шаг ближе к званию самой безопасной платформы для общения, — отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

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