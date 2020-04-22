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ВТБ увеличил лимиты денежных переводов через интернет-банк в пять раз

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

ВТБ объявил о том, что в пять раз увеличивает базовые лимиты на денежные переводы в мобильном и интернет банке «ВТБ-онлайн».

Лимиты увеличены на все типы переводов. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 млн руб. в сутки вместо 180 тыс. Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 тыс. до 500 тыс. руб. в сутки. Объем транзакций в валюте вырос до 2 млн руб. ежедневно. Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.

«В период самоизоляции, когда все стремятся меньше выходить из дома, мы оперативно отреагировали на просьбы наших клиентов и кратно повысили лимиты на переводы. Это стало возможным благодаря усилению мер по обеспечению безопасности и надежности в "ВТБ-онлайне". Мы продолжим делать доступными онлайн те операции, которые раньше можно было оформить только в офисе банка», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Новые условия по переводу крупных сумм в «ВТБ-онлайне» доступны розничным клиентам сегментов «Масс», «Привилегия» и «Прайм». Решение ВТБ является продолжением мер поддержки, которые принимают органы власти и Банк России по предотвращению распространения COVID-19.

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