«Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал «Личный кабинет клиента» для Segezha Group. Сервис создан на базе CRM-системы Creatio компании «Террасофт». С помощью «Личного кабинета клиента» контрагенты получат возможность размещать заказы на поставку продукции и отслеживать их статус.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно размещать заказ на поставку продукции в соответствии с условиями договоров клиента с Segezha Group, указывать пожелания по срокам отгрузки и специальные требования; контролировать статус исполнения заказов, плановые и фактические сроки отгрузки продукции по каждой позиции в заказе. Новый клиентский сервис позволяет регистрировать и контролировать решение рекламаций, также оперативно решать возникающие вопросы по исполнению заказов и рекламаций в чате с персональным менеджером.

«Личный кабинет» имеет удобный интерфейс и легкую навигацию, что позволяет ускорить адаптацию клиентов к работе с ним. Для получения актуальной информации по исполнению заказов в «Личном кабинете клиента» использованы внедренные в 2019 г. интеграции между CRM и ERP-системами на предприятиях Segezha Group.

«Segezha Group строит с клиентами долгосрочные взаимовыгодные отношения. Уверен, что комплексный подход к логистике готовой продукции до клиента позволит компании достичь лучших экономических результатов, улучшит сервис, повысит уровень обратной связи, а соответственно уровень продаж и качество прогноза для будущих заказов», – сказал Валерий Пивоваров, директор по продажам упаковки дивизиона «Бумага и упаковка» в Segezha Group.

«В современных условиях любая индустрия обязана создавать легкие, управляемые цифровые и операционные решения. Это требует большого переосмысления, изменения стиля мышления и культуры ведения бизнеса», – отметил вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.

«Сегодня "Личный кабинет" служит удобным инструментом для взаимодействия с клиентами. Благодаря новому сервису клиенты смогут контролировать движение своего заказа на всех этапах – от запуска в производство до отгрузки. Уверен, сервис принесет Segezha Group реальную пользу и выгоду», – сказал Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит».