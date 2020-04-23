Резидент «Сколково» создал цифровую биржу труда для студентов

«Факультетус», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», представил онлайн-платформу «Цифровая карьерная среда». Она помогает студентам находить работу, а работодателям – перспективных молодых сотрудников. Для вузов сервис предоставляется бесплатно.

«Факультетус» – это единая онлайн-площадка. На ней создается профиль вуза – цифровая карьерная среда, где студенты размещают свои резюме, а работодатели вакансии. На платформе, в том числе, проводятся ярмарки вакансий.

Студенты видят все вакансии, существующие не только в день ярмарки, но и размещенные ранее. Работодатели фиксируют отклики, могут их принять и получить доступ к контактам соискателя. Студентам, в этом случае, приходят инструкции о дальнейших действиях. В день ярмарки нанимателям открывается доступ к студенческой базе с фильтрами – поиск по факультету, направлению и прочим критериям.

Сергей Вищипанов, генеральный директор компании «Факультетус», сказал: «Оказалось, всю студенческую карьерную "движуху" можно делать в онлайне – с личными кабинетами, встроенным тестированием от работодателей и т.п. А работодатели убедились в том, что со студентами можно работать интерактивно в единой оцифрованной системе, а не посредством электронной почты. Что касается университетов, то наш инструмент позволяет им полностью контролировать процесс».

Дмитрий Стариков, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Решение “Цифровая карьерная среда” от “Факультетус” позволяет перевести процесс профессиональной самоидентификации студента в онлайн. Особенно это важно для студентов технических специальностей, которые в большинстве своем предпочитают онлайн форматы активностей по трудоустройству и развитию карьеры. Приятно отметить, что вузы и работодатели проявляют высокий интерес к решению: уже более 30 ведущих университетов используют его в пилотном режиме для перевода карьерных мероприятий по трудоустройству и организации практики студентов в онлайн. В этом году интерес к решению в связи с эпидемиологической ситуацией возрастет, ведь вузам и работодателям придется быстро адаптироваться под новую реальность».

В ярмарках вакансий с помощью платформы «Факультетус» уже участвуют крупнейшие российские работодатели – «Газпром», РЖД, «Анкор».