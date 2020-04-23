«Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

«Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для умных телевизоров: она позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе. Зрители могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео из интернета, не переключаясь между разными источниками контента. Новая платформа уже используется в телевизорах DEXP, а в ближайшем будущем появится в телевизорах Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других брендов.

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов «Яндекс.Эфира» и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD». Они собраны в одном интерфейсе с голосовым поиском по всему видео. Искать можно по названию, жанру или, скажем, актёру. Так, зрители легко найдут фильмы с Томом Харди, сериал «Проект Анна Николаевна» или интервью Юрия Дудя. Чтобы человеку было проще выбрать, что посмотреть, «Яндекс» рекомендует фильмы и видео, которые могут ему понравиться.

На телевизорах с платформой «Яндекса» можно смотреть видео на YouTube. Зрителям доступны также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.

Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть детский режим. Он позволяет ограничить доступ к фильмам, передачам и видео из интернета. Например, можно защитить пин-кодом контент, предназначенный для детей старше двенадцати лет.

Мультимедийная платформа «Яндекса» работает на базе ОС Android. Телевизоры DEXP с «Яндексом» можно уже сейчас купить в магазинах DNS. Все покупатели этих и других телевизоров на новой платформе получат в подарок три месяца подписки «Яндекс.Плюс».